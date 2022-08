La non ingerenza di Twitter nel problema degli slur contro la comunità LGBTQ+

(Di domenica 14 agosto 2022) Il report rilasciato dal Center for Countering Digital Hate (CCDH) e da Human Rights Campaign (HRC) ha dimostrato la diretta connessione tra la crescita esponenziale, su, dell’utilizzo di alcunidiffamatorilae l’approvazione del disegno di legge chiamato Don’t say Gay or Trans, in Florida. Questo disegno di legge è stato ampiamente criticato da alcuni altri Stati e da numerosi oppositori scesi nelle piazze per protestareun disegno di legge omofobico e transfobico. La ricerca ha dimostrato che nel mese successivo al passaggio del disegno di legge c’era una media di 6,607 tweet che ogni giorno attaccavano conla, portando a un incremento del 406% di ...

RossoPasqui : Il VILE AFFARISTA è una volpe! Nel caso che a vincere le elezioni sia la Meloni con Salvini e Berlusca, sa per cert… - ValentinaE2022 : @tommaso_zorzi Tizio/a parla al plurale, ma sono certa che tutto il #TZVip si dissoci da queste parole. Scrivere fr… - PhilosophicChri : @Jimmy7055692428 Eh la Chiesa non prende posizione, eh l'ingerenza della Chiesa... Lo sai com'è - cristianovilla9 : RT @fcastro72: @sbonaccini @ricpuglisi Purtroppo la gestione pandemica ha svelato una filosofia politica inquietante Paternalismo cittadini… - fcastro72 : @sbonaccini @ricpuglisi Purtroppo la gestione pandemica ha svelato una filosofia politica inquietante Paternalismo… -

AGI - Agenzia Italia

... in coerenza con i principi che mi animano da sempre e che hanno animato la gloriosa fondazione di questi network,concependo, per nessuna ragione, alcunapolitica che possa minare la ......a caso subito dopo la fine della guerra fredda, quando lo Stato Maggiore della difesa italiano ... giustificata per la prima volta con il presunto " diritto d'umanitaria ". Più in ... Il Cremlino: "Assurde le accuse di ingerenza, la Russia non interferisce nella politica italiana" Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Non si è ancora trovata una soluzione per il voto dei fuori sede, una platea di quasi 5 milioni di elettori che rischiano di vedersi negati dei diritti costituzionali. In Europa solo Italia, Malta e C ...