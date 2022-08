DIRETTA Salernitana-Roma: segui la partita LIVE (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Roma, gara valida per il primo turno di Serie A 2022/2023. Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Roma, gara delle 0re 20:45 valida per la prima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno, la formazione granata ospita di Davide Nicola i giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, gara valida per il primo turno di Serie A 2022/2023. Manca sempre meno al fischio di inizio di, gara delle 0re 20:45 valida per la prima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno, la formazione granata ospita di Davide Nicola i giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzettino : Salernitana-Roma, diretta alle 20.45: Mourinho con Zaniolo e Dybala con Abraham, Candreva subito dal 1' - VoceGiallorossa : ?? LIVE Salernitana-Roma - Sky, Cristante con Pellegrini e Zaniolo con Dybala. Giallorossi arrivati all'Arechi. VIDE… - g_iallorossi : (LIVE!) SALERNITANA-ROMA, le formazioni ufficiali: i Fab Four in campo, Mou sceglie Cristante e Spinazzola. - infoitsport : DIRETTA/ Salernitana Roma video streaming tv: tre vittorie giallorosse in 4 incroci - infoitsport : Salernitana-Roma, diretta alle 20.45: Mourinho con Zaniolo e Dybala con Abraham, Candreva subito dal 1' -