Di Maria e Kostic dal 1': Juve così in campo contro il Sassuolo (Di domenica 14 agosto 2022) Lunedì 15 agosto alle 20.45 all'Allianz la Juve debutta in campionato contro il Sassuolo. Ecco come potrebbe essere l'11 iniziale di ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 14 agosto 2022) Lunedì 15 agosto alle 20.45 all'Allianz ladebutta in campionatoil. Ecco come potrebbe essere l'11 iniziale di ...

matt_2994 : Pogba Di Maria Paredes Depay Kostic e a gennaio vlahovic. Al netto di allegri hanno la squadra per vincere la A a m… - Tiarossi2 : Formazione di domani per me Tek Danilo bonucci bremer de sciglio Mckennie… - madaro_donato : @forumJuventus In fase di non possesso è 4-4-1-1, in fase di possesso può diventare 4-2-3-1 con Cuadrado e Kostic p… - Frances12925037 : RT @FootballersCar1: Il paradosso #AllegriOut: Viene scelto per iniziare un progetto (giovani?). Risultato? Di Maria,Pogba, Kostic e si pe… - Donatog87 : RT @JPeppp: Ad oggi la Juve ha alleggerito il monte ingaggi di 24,25 milioni. Cessioni De Ligt 15 milioni Dybala 13,2 Ramsey 10,5 Morata… -