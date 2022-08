Un Posto al Sole | disavventura in aeroporto per due amatissimi volti | fan in apprensione

Leggi su inews24

(Di sabato 13 agosto 2022) Una vera e propriainha visto protagonisti duenoti di Unal: cresce l’dei fan. I due amatidi Unalhanno vissuto un bruttain. I due sono rimasti bloccati per diverse ore a New York, in attesa del viaggio per arrivare L'articolo proviene da Inews24.it.