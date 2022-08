Nicolas Vaporidis | quanto costa una cena nel suo ristorante?

Leggi su chenews

(Di sabato 13 agosto 2022)si è fatto riscoprire nuovamente all’Isola dei Famosi. Il noto attore, però, è legato anche ad un altro mondo, quello della ristorazione.unanel suo? Scopriamolo insieme. I reality, molto spesso, hanno le capacità di riscoprire personaggi di cui si avevano poche notizie. In certi casi riescono a farlo e anche bene. Come è accaduto condopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Da tutti conosciuto come attore,è legato anche alla ristorazione. Un legame davvero interessante. Ansa FotoLa vittoria all’Isola dei Famosi ha portato nuovamente la luce dei riflettori ad accendersi.non è stato ...