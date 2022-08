cjmimun : Gideon Mungaro, l'ex manager del resort in Kenya 'Lion In The Sun', di proprieta' di Flavio Briatore e ubicato a Ma… -

Tiscali Notizie

Gideon Mungaro, l'exdel resort in'Lion In The Sun', di proprietà di Flavio Briatore e ubicato a Malindi, è il nuovo governatore della contea di Kilifi. Lo riporta il sito web malindikenya.net. Della ...La donna, unadi McDonald's, potrà ora realizzare il suo grande sogno. 'Volevo comprare una casa da circa 15 anni' , ha detto dichiarato infattiSloan, dopo aver scoperto di aver vinto ... Kenya: ex manager Briatore eletto governatore contea costa Gideon Mungaro, l'ex manager del resort in Kenya 'Lion In The Sun', di proprietà di Flavio Briatore e ubicato a Malindi, è il nuovo governatore della contea di Kilifi. Lo riporta il sito web malindike ...Gideon Mungaro, l‘ex manager del resort in Kenya ’Lion In The Sun’, di proprietà di Flavio Briatore e ubicato a Malindi, è il nuovo governatore della contea di Kilifi. Lo riporta il sito web malindike ...