Conferenza stampa Nicola | «Con la Roma non saremo perfetti | ma mi aspetto una cosa»

(Di sabato 13 agosto 2022), il tecnico della Salernitana analizza il match contro la: le sue dichiarazioni Davideha parlato inin vista di Salernitana–. NUOVI ARRIVI – «Non vedo l’ora di vedere il presidente domani, si è davvero adoperato per mettermi a disposizione calciatori di cui avevo assolutamente bisogno. E’ stata una settimana molto impegnativa, i test ci hanno detto che i ragazzi stanno bene. Candreva aggiunge tanta esperienza, conosce il nostro sistema di gioco e sa integrarsi al meglio velocemente. Ha lo spirito giusto, un entusiasmo importante, voleva assolutamente venire qui. Rappresenterà al meglio la nostra maglia. Bronn è un calciatore che aggredisce molto, ma per lui e per Vilhena ci vorrà un po’ di tempo per aggiungere ...

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato inin vista dell'esordio in Serie A che i Viola giocheranno contro la neopromossa Cremonese al Franchi nella giornata di domani. La Fiorentina è imbattuta in Serie A contro la Cremonese ... Day 37, oggi conferenza stampa di mister Gotti e rifinitura FIRENZE - Alla vigilia di Fiorentina-Cremonese è intervenuto il tecnico viola Vincenzo Italiano in conferenza stampa. Queste le sue prime parole: "Ogni volta che ripartiamo è sempre un'avventura ...Durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina da Massimiliano Alvini, il tecnico della Cremonese ha fatto anche il punto sugli indisponibili: "Non saranno della partita Valeri ...