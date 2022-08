Chelsea, si stringe per Aubameyang (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ieri c'è stato un incontro fra l'intermediario che cura i trasferimenti di Aubameyang... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ieri c'è stato un incontro fra l'intermediario che cura i trasferimenti di...

ELiguori : RT @Le__Le_N: Chelsea-Napoli, ritorno degli ottavi di finale. 2-1 per noi all’andata. Le squadre sono nel tunnel e il capitano del Napoli… - Pako17814282 : RT @Le__Le_N: Chelsea-Napoli, ritorno degli ottavi di finale. 2-1 per noi all’andata. Le squadre sono nel tunnel e il capitano del Napoli… - Vincenz18290464 : RT @Le__Le_N: Chelsea-Napoli, ritorno degli ottavi di finale. 2-1 per noi all’andata. Le squadre sono nel tunnel e il capitano del Napoli… - The__Worm91 : RT @Le__Le_N: Chelsea-Napoli, ritorno degli ottavi di finale. 2-1 per noi all’andata. Le squadre sono nel tunnel e il capitano del Napoli… - Le__Le_N : Chelsea-Napoli, ritorno degli ottavi di finale. 2-1 per noi all’andata. Le squadre sono nel tunnel e il capitano… -