Ultime Notizie Roma del 12-08-2022 ore 20 | 10

(Di venerdì 12 agosto 2022)dailynews radiogiornale lo ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina e un’apertura Questo è un momento serio e grave l’agenzia internazionale per l’energia atomica deve essere autorizzati a condurre una missione a zaporizhia il prima possibile e quanto ha detto il capo dell’agenzia atomica internazionale dei grossi per la riunione di emergenza del consiglio di sicurezza dell’ONU avvisando che vi potrebbero essere conseguenze catastrofiche Se continuano i combattimenti intorno alla centrale il nuovo appello di Grossi è arrivato un po’ più dopo che la società Ucraina che gestisce L’impianto ha denunciato che ieri L’aria è stata colpita 5 volte anche nei pressi di un deposito di materiale radioattivo il tempismo e cruciale ha detto grossi nel suo intervento affermando che l’Agenzia è pronta una ...