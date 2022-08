Monza, ufficiale: dal Napoli ecco Andrea Petagna (Di venerdì 12 agosto 2022) Monza - Continua a rafforzarsi il Monza di Giovanni Stroppa , che in mattinata, ha annunciato l'arrivo di Andrea Petagna . L'attaccante approda in biancorosso a titolo temporaneo dal Napoli , con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 agosto 2022)- Continua a rafforzarsi ildi Giovanni Stroppa , che in mattinata, ha annunciato l'arrivo di. L'attaccante approda in biancorosso a titolo temporaneo dal, con ...

Rrahmanerica : @Daniele91Nap Ma che ne so?? avevo repostato la notizia di Petagna ufficiale al Monza commentando con “Si ok ma dove… - sportface2016 : #Monza, ufficiale #Petagna: prestito con obbligo condizionato - fantapazzcom : Monza ??: ufficiale la nuova punta per Stroppa - zazoomblog : Monza UFFICIALE l’arrivo di Petagna dal Napoli – FOTO - #Monza #UFFICIALE #l’arrivo #Petagna - FilippoLaBua1 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ?? Andrea #Petagna è un nuovo giocatore del #Monza! ?? Nelle casse del #Napoli 2.5 milioni di euro più 10 per l’o… -