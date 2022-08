Monza, finalmente espulsi due albanesi “pericolosi”: spacciavano e rapinavano da anni (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo anni di spaccio, rapine e furti, finalmente le autorità di polizia locali sono venuti a capo di una vicenda criminale che ha per protagonisti due immigrati albanesi. Entrambi irregolari e considerati socialmente pericolosi. E rispettivamente destinatari di un provvedimento che prevede l’accompagnamento ed il collocamento, da parte di agenti dell’ufficio immigrazione, al Cpr di Milano per uno. E alla frontiera aerea di Bergamo, con imbarco sul volo aereo per Tirana per il secondo, definitivamente rimpatriato. Monza, furti, rapine e spaccio: due albanesi espulsi dall’Italia Oggi, infatti, nell’ambito delle attività di prevenzione generale e vigilanza che hanno effettuato gli uffici della questura di Monza e della Brianza, il questore Marco Odorisio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopodi spaccio, rapine e furti,le autorità di polizia locali sono venuti a capo di una vicenda criminale che ha per protagonisti due immigrati. Entrambi irregolari e considerati socialmente. E rispettivamente destinatari di un provvedimento che prevede l’accompagnamento ed il collocamento, da parte di agenti dell’ufficio immigrazione, al Cpr di Milano per uno. E alla frontiera aerea di Bergamo, con imbarco sul volo aereo per Tirana per il secondo, definitivamente rimpatriato., furti, rapine e spaccio: duedall’Italia Oggi, infatti, nell’ambito delle attività di prevenzione generale e vigilanza che hanno effettuato gli uffici della questura die della Brianza, il questore Marco Odorisio ...

