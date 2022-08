Momento sabbatico La felicità secondo Umberto Broccoli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 agosto 2022) È chiamata materia oscura quell’ipotetica componente non direttamente osservabile, in quanto, diversamente dalla materia conosciuta, non emette radiazione elettromagnetica ma si manifesta esclusivamente attraverso effetti gravitazionali. Complicato, ma non tanto. Esiste ma non si vede. E rappresenta il 90 per cento dell’Universo. E quindi il 90 per cento dell’Universo è sconosciuto e invisibile. Come noi stessi. O no? Per la rubrica “” oggi Virginia Saba intervista l’archeologoCominciamo da questa definizione perché c’è una frase di, nostro terzo ospite di, che ci permette di entrare dritti in una questione. “Non riesco a concepire una vita governata dalla materia. Basta vedere come ...