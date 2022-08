"Le parole di Berlusconi indeboliscono Mattarella". Parlano i costituzionalisti (Di venerdì 12 agosto 2022) “Non esiste nessun automatismo”. La risposta del costituzionalista Giovanni Guzzetta è chiara, quando gli chiediamo se davvero il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe dimettersi come ha detto Silvio Berlusconi, qualora il centrodestra portasse a casa la riforma sul presidenzialismo nella prossima legislatura. “Sicuramente una legge di revisione della Costituzione si dovrebbe far carico, come è accaduto in altre occasioni, di una disciplina transitoria che stabilisca anche il momento dell'efficacia. Ma non ci sono automatismi, né strade obbligate. Questo è il piano formale. Poi ci sarebbero eventuali considerazioni politiche che spettano al presidente della Repubblica”, spiega al Foglio il professore ordinario di diritto pubblico a Tor Vergata, che invita a “distinguere chiaramente tra campagna elettorale e stesura di un testo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) “Non esiste nessun automatismo”. La risposta del costituzionalista Giovanni Guzzetta è chiara, quando gli chiediamo se davvero il presidente della Repubblica Sergiodovrebbe dimettersi come ha detto Silvio, qualora il centrodestra portasse a casa la riforma sul presidenzialismo nella prossima legislatura. “Sicuramente una legge di revisione della Costituzione si dovrebbe far carico, come è accaduto in altre occasioni, di una disciplina transitoria che stabilisca anche il momento dell'efficacia. Ma non ci sono automatismi, né strade obbligate. Questo è il piano formale. Poi ci sarebbero eventuali considerazioni politiche che spettano al presidente della Repubblica”, spiega al Foglio il professore ordinario di diritto pubblico a Tor Vergata, che invita a “distinguere chiaramente tra campagna elettorale e stesura di un testo ...

brandobenifei : Le parole di #Berlusconi tradiscono le vere intenzioni sue e della destra: vuole sbarazzarsi del Presidente… - repubblica : Berlusconi, Casini: 'Parole fuori dal mondo. La destra smentisca subito' [di Silvia Bignami] - DarioNardella : Gravissime le parole di #Berlusconi. Dopo aver fatto cadere il Governo Draghi, attacca #Mattarella, oltrepassando… - CIsmaele : RT @RoyDeVita: @mara_carfagna On.@mara_carfagna quqnto suona male questo suo Tw! Che proprio Lei non riesca più a leggere col senso giusto… - LianaCiccina : RT @Michele_Anzaldi: Tg2 delle 13 unico tg a non far sentire l'audio delle gravissime parole di Berlusconi che vuole le dimissioni di Matta… -