La versione sudcoreana di Piccole Donne sta per sbarcare su Netflix

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 12 agosto 2022) Le serie tv sudcoreane, prima dell’arrivo di Squid Game, venivano seguite, principalmente, da un pubblico di nicchia. Adesso, invece, le cose sono decisamente cambiate., visti gli ottimi risultati ottenuti, ha deciso di continuare a investire in nuovi prodotti. In particolare, si sta impegnato per realizzare laasiatica di. Si tratta di un’opera intramontabile che, nonostante i numerosi rifacimenti, non smette mai di stupire. : i dettagli Prima di questo momento, la Corea del Sud non si era mai lanciata in un adattamento cinematografico di. Adesso, però, tutto sta per cambiare. Stando al trailer e alle notizie sulla trama, si tratterà di una trasposizione molto diversa rispetto all’opera originale. Pare, infatti, che il regista Kim Hee Won ...