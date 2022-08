Heidi Klum | “Per non invecchiare | bevo il sangue giovane di mio marito”

glooit : Heidi Klum: “Ecco come faccio a restare giovane” leggi su Gloo - telodogratis : “Come faccio a restare giovane? Bevo il sangue di mio marito”, la rivelazione choc di Heidi Klum - Novella_2000 : Heidi Klum e il suo segreto di bellezza: 'Bevo il sangue giovane di mio marito' - Felyorfelix : Ormai lo dicono in tranquillità... tanto il popolino annuisce sorride e beeeelaaas Che altro fa? - HristinaNicola1 : RT @AlbertZara: Heidi Klum choc: «Il mio segreto per sembrare sempre giovane? Bevo il sangue di mio marito» #Esposizione -

Sky Tg24

ha svelato con ironia ai fan quale sarebbe il suo segreto per un'eterna giovinezza.ha risposto in maniera ironica alle domande dei suoi fan sui suoi segreti di bellezza....La modella tedesca rivela, ironicamente, qual è il suo segreto di bellezza che la mantiene sempre ... Flavio Briatore posa per la prima volta con Nathan e con Leni (figlia di Heidi Klum) Heidi Klum ha svelato con ironia ai fan quale sarebbe il suo segreto per un'eterna giovinezza. Heidi Klum ha risposto in maniera ironica alle domande dei suoi fan sui suoi segreti di bellezza. Heidi K ...A chi le chiede come fa ad essere sempre bella e in forma alla soglia dei 50 anni, Heidi Klum risponde con una provocazione.