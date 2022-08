Grand Hotel 3, parla l'attore di Julio: «E' interessante, ma...» (Di venerdì 12 agosto 2022) La fiction spagnola Grand Hotel sta andando in onda con le ultime puntate della terza stagione e ogni appuntamento riserva Grandi colpi di scena. L'attore Yon Gonzalez, che veste i panni di Julio, ha svelato qualche dettaglio interessante sul suo personaggio. Grand Hotel 3: parla l'attore di Julio Anche se sta andando in onda in piena estate, Grand Hotel 3 sta riscuotendo parecchio successo. Il merito, neanche a dirlo, è della trama parecchio avvincente e dell'affetto che i telespettatori nostrani hanno provato nei confronti dei personaggi fin dalla prima stagione. Nel cast della fiction spagnola c'è anche Yon Gonzalez, attore molto amato sia in ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 12 agosto 2022) La fiction spagnolasta andando in onda con le ultime puntate della terza stagione e ogni appuntamento riservai colpi di scena. L'Yon Gonzalez, che veste i panni di, ha svelato qualche dettagliosul suo personaggio.3:l'diAnche se sta andando in onda in piena estate,3 sta riscuotendo parecchio successo. Il merito, neanche a dirlo, è della trama parecchio avvincente e dell'affetto che i telespettatori nostrani hanno provato nei confronti dei personaggi fin dalla prima stagione. Nel cast della fiction spagnola c'è anche Yon Gonzalez,molto amato sia in ...

SerieTvserie : Grand Hotel 3: quarta puntata, cast e come vedere i nuovi episodi dell’ultima stagione - BarbaraDeRossiO : RT @SanMarino_RTV: Ultima serata della Terrazza Dolce Vita al Grand Hotel di #Rimini: si fa il bilancio | Nel video l'intervista a @Simo_Ve… - bubinoblog : PALINSESTI 21-27 AGOSTO 2022: LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO, LA PALLAVOLO, GRAND HOTEL RADDOPPIA E CHIUDE - nikymarcelli : Foto appena pubblicata @ Grand Hotel Da Vinci - FabioGrifalchi : ?? In macchina l'ho dovuto nascondere in questi giorni!!!! Perché @ritatinny ficca il naso dappertutto!!!! ?? Auguri… -