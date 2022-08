Elezioni, Berlusconi: “Con via libera a presidenzialismo, via Mattarella e voto”. Letta: “Destra pericolosa” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà. È dal ’95 che ho proposto un sistema presidenziale”. Anche Silvio Berlusconi, come i suoi alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, torna a parlare di presidenzialismo, in un’intervista a Radio Capital. “Necessarie le dimissioni di Mattarella” Lo immagina come un sistema “perfettamente democratico che la democrazia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) “Io spero che la riforma costituzionale sulsi farà. È dal ’95 che ho proposto un sistema presidenziale”. Anche Silvio, come i suoi alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, torna a parlare di, in un’intervista a Radio Capital. “Necessarie le dimissioni di” Lo immagina come un sistema “perfettamente democratico che la democrazia L'articolo proviene da Inews24.it.

