E’ iniziata la stagione 2022-23 di Serie B: Parma-Bari termina in parità (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ iniziato il campionato di Serie B. Parma e Bari aprono le danze di questa nuova stagione in un match che ha regalato emozioni e spettacolo. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 3?, con Man, ma i pugliesi hanno ribaltato presto il risultato con le reti di Antenucci e Folorunsho rispettivamente all’11’ e 35?. Al 45’+1 Mihaila ha riportato la partita in parità. Le due squadre non sono più riuscite a segnare e la partita è finita con un pari. Parma-Bari termina 2-2 e le due squadre portano a casa un punto a testa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) E’ iniziato il campionato diB.aprono le danze di questa nuovain un match che ha regalato emozioni e spettacolo. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 3?, con Man, ma i pugliesi hanno ribaltato presto il risultato con le reti di Antenucci e Folorunsho rispettivamente all’11’ e 35?. Al 45’+1 Mihaila ha riportato la partita in. Le due squadre non sono più riuscite a segnare e la partita è finita con un pari.2-2 e le due squadre portano a casa un punto a testa. L'articolo CalcioWeb.

gippu1 : Il vincitore del Premio Yashin 2021 #Donnarumma è fuori dalla decina dei candidati del Premio Yashin 2022: speriamo… - ASRomaFemminile : ?? È iniziata la nostra prima amichevole della stagione #ASRomaFemminile - vaskokrajcevski : RT @Antonio38148612: Bene, è iniziata la stagione dei funghi ???? - BolliniAnna : Per me è ufficialmente iniziata la stagione del “La domenica dalle 18 non ci sono per nessuno”…anche se è venerdì e… - givemelove_24 : Ho appena letto che l'Inter potrebbe prendere Acerbi allora io voglio rimanere calma e pacata ma se arriva quello I… -