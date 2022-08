Brendon Grimshaw, il naufrago che ha creato un paradiso (Di venerdì 12 agosto 2022) Ci sono alcune storie che sono reali e bellissime, che sembrano destinate a diventare le nuove favole della buonanotte, e non solo perché hanno quel lieto fine che tutte noi andiamo cercando, ma anche e soprattutto per il coraggio e la determinazione che appartengono ai loro protagonisti. E questo è il caso di Brendon Grimshaw, un uomo che da solo ha costruito un paradiso terrestre, una riserva naturale nata per preservare e proteggere le specie faunistiche e floristiche a rischio di estinzione. Una sorta di Robinson Crusoe dei tempi moderni che però non si è trovato sull’isola a seguito di una serie di sfortunati eventi, no. Brendon Grimshaw ha scelto di cambiare radicalmente la sua vita per proteggere quella degli altri esseri viventi, e questa è la sua storia. Brandon Grimshaw e la ... Leggi su dilei (Di venerdì 12 agosto 2022) Ci sono alcune storie che sono reali e bellissime, che sembrano destinate a diventare le nuove favole della buonanotte, e non solo perché hanno quel lieto fine che tutte noi andiamo cercando, ma anche e soprattutto per il coraggio e la determinazione che appartengono ai loro protagonisti. E questo è il caso di, un uomo che da solo ha costruito unterrestre, una riserva naturale nata per preservare e proteggere le specie faunistiche e floristiche a rischio di estinzione. Una sorta di Robinson Crusoe dei tempi moderni che però non si è trovato sull’isola a seguito di una serie di sfortunati eventi, no.ha scelto di cambiare radicalmente la sua vita per proteggere quella degli altri esseri viventi, e questa è la sua storia. Brandone la ...

