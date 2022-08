Ultime Notizie – Biblioteca Nadir Tedeschi inaugurata a Badia Polesine (Di giovedì 11 agosto 2022) A dodici mesi dalla scomparsa e nel giorno del suo compleanno, inaugurata a Badia Polesine la sezione della Biblioteca comunale intitolata a Nadir Tedeschi, ex parlamentare ed ex segretario milanese della Democrazia Cristiana, già gambizzato dalle Brigate Rosse. Costituita da un fondo librario forte di oltre 800 volumi, è stata realizzata su precisa indicazione dell’ex onorevole, disposta nelle indicazioni testamentarie. L’inaugurazione con una cerimonia nella millenaria Abbazia della Vangadizza, sede della Biblioteca comunale di Badia Polesine, alla presenza dei sindaci Giovanni Rossi (Badia Polesine) e Fabio Bottero (Trezzano sul Naviglio). “Nadir Tedeschi ha sempre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 11 agosto 2022) A dodici mesi dalla scomparsa e nel giorno del suo compleanno,la sezione dellacomunale intitolata a, ex parlamentare ed ex segretario milanese della Democrazia Cristiana, già gambizzato dalle Brigate Rosse. Costituita da un fondo librario forte di oltre 800 volumi, è stata realizzata su precisa indicazione dell’ex onorevole, disposta nelle indicazioni testamentarie. L’inaugurazione con una cerimonia nella millenaria Abbazia della Vangadizza, sede dellacomunale di, alla presenza dei sindaci Giovanni Rossi () e Fabio Bottero (Trezzano sul Naviglio). “ha sempre ...

