Top programmi informazione: Draghi via? Solo Fazio cresce. Tg3, Tg2, TgLa7 battono Tg1 - Primaonline (Di giovedì 11 agosto 2022) Mentre 'Tg La7' condivide con successo il servizio di Milena Gabanelli sulla storia di Amadeo Peter Giannini, l'imprenditore figlio di immigrati italiani che ha creato il più grande istituto di ... Leggi su primaonline (Di giovedì 11 agosto 2022) Mentre 'Tg La7' condivide con successo il servizio di Milena Gabanelli sulla storia di Amadeo Peter Giannini, l'imprenditore figlio di immigrati italiani che ha creato il più grande istituto di ...

Primaonline : Top programmi informazione: Draghi via? Solo Fazio cresce. Tg3, Tg2, TgLa7 battono Tg1 - Primaonline : Top programmi informazione: Draghi via? solo Fazio cresce. Tg3, Tg2, TgLa7 battono Tg1 - GQitalia : Questo show è stato nella top 10 dei programmi più visti in 29 Paesi, ma non è bastato @netflix - sirsetbulismo : Classifica programmi tv: Tale e Quale Show Affari Tuoi Festival di Sanremo Soliti ignoti Chi vuol essere miliona… - antoniodimuzio0 : @GiorgiaMeloni @PButtafuoco Testimonial sempre più importanti (top capezzino però...) Un tweet coi programmi a quando? -