Spotify testa l'acquisto dei biglietti sulla sua piattaforma (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Acquistare i biglietti dei concerti direttamente sulla piattaforma. È la nuova funzione in fase di test che sta sperimentando Spotify, la compagnia svedese di streaming musicale (ma anche di podcast e audiolibri). L'operazione della società di Daniel Ek, segnalata dalla compagnia come "un test" relativamente al quale, al momento, "non ci sono ulteriori notizie da condividere", offre sul sitotickets.Spotify.com una serie di prevendite riguardanti gli spettacoli in programma negli Stati Uniti di una ristretta gamma di artisti, a dire la verità, poco noti (Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey, Crows, Tokimonsta, Four Year Strong e Osees). Gli utenti devono avere un account Spotify per acquistare i biglietti, però. "In Spotify, testiamo regolarmente ...

