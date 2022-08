Nuoto, Alessia Filippi su Simona Quadarella: “È una grande, lo dico sempre; è un passaggio di testimone” (Di giovedì 11 agosto 2022) Passato e presente, campionessa di ieri e campionessa di oggi: in occasione degli Europei di Nuoto 2022 cominciati quest’oggi nella splendida cornice di Roma, Alessia Filippi e Simona Quadarella hanno avuto modo di incrociarsi, per la prima volta da vicino, dopo essersi scambiati a vicenda complimenti su complimenti tramite diverse interviste. Un incontro speciale per entrambe, immortalato dalle telecamere e dai microfoni della RAI, attraverso i quali hanno entrambe avuto modo di manifestare la felicità e l’onore per quanto (finalmente) accaduto, da una parte e dall’altra. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate per l’appunto alla RAI da Alessia Filippi, soffermandosi sia sull’incontro che sull’esperienza di questi Europei di Nuoto vissuti dal di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Passato e presente, campionessa di ieri e campionessa di oggi: in occasione degli Europei di2022 cominciati quest’oggi nella splendida cornice di Roma,hanno avuto modo di incrociarsi, per la prima volta da vicino, dopo essersi scambiati a vicenda complimenti su complimenti tramite diverse interviste. Un incontro speciale per entrambe, immortalato dalle telecamere e dai microfoni della RAI, attraverso i quali hanno entrambe avuto modo di manifestare la felicità e l’onore per quanto (finalmente) accaduto, da una parte e dall’altra. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate per l’appunto alla RAI da, soffermandosi sia sull’incontro che sull’esperienza di questi Europei divissuti dal di ...

ge_aldrig_upp : Che spreco comunque il ritiro dal nuoto di Alessia Filippi a soli 22 anni per andare a fare (male) la tivvù ?? #Roma2022 #LENRoma2022 - SwimmerShopit : Alessia Filippi, consigli a Quadarella: 'Via la pressione. E dente avvelenato' - Maghi_98 : RT @Gazzetta_it: Europei di nuoto, Alessia Filippi, consigli a Quadarella: 'Via la pressione. E dente avvelenato' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Europei di nuoto, Alessia Filippi, consigli a Quadarella: 'Via la pressione. E dente avvelenato' - Gazzetta_it : Europei di nuoto, Alessia Filippi, consigli a Quadarella: 'Via la pressione. E dente avvelenato' -