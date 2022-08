Lobotka: “Tifosi la nostra carica, zittiamo le critiche. Non vedo l’ora di cominciare” (Di giovedì 11 agosto 2022) Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Il giocatore dice di sentirsi bene “dopo il ritiro. È stato duro, ma fisicamente sto bene. Posso dire di aver raggiunto un’ottima condizione fisica e sono pronto per giocare col Verona“. Sui nuovi acquisti del Napoli ha aggiunto: “Abbiamo cambiato tanto questa stagione, c’è chi è andato via, chi è arrivato e tutti mi hanno fatto davvero un’ottima impressione, anche al di fuori del terreno di gioco” così come ha detto anche Giovanni Di Lorenzo. Lobotka si dice impressionato da “Kvaratskhelia, che ha un grandissimo dribbling, anche se non è l’unico. Kim e Ostigard sono davvero molto forti”. Lobotka è diventato imprescindibile per Spalletti. Una fiducia ripagata sul campo dal centrocampista che alla Radio Ufficiale del Napoli dice: “Voglio sottolineare ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Stanislav, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Il giocatore dice di sentirsi bene “dopo il ritiro. È stato duro, ma fisicamente sto bene. Posso dire di aver raggiunto un’ottima condizione fisica e sono pronto per giocare col Verona“. Sui nuovi acquisti del Napoli ha aggiunto: “Abbiamo cambiato tanto questa stagione, c’è chi è andato via, chi è arrivato e tutti mi hanno fatto davvero un’ottima impressione, anche al di fuori del terreno di gioco” così come ha detto anche Giovanni Di Lorenzo.si dice impressionato da “Kvaratskhelia, che ha un grandissimo dribbling, anche se non è l’unico. Kim e Ostigard sono davvero molto forti”.è diventato imprescindibile per Spalletti. Una fiducia ripagata sul campo dal centrocampista che alla Radio Ufficiale del Napoli dice: “Voglio sottolineare ...

