Incendi | in fiamme 60 ettari di bosco a Bagni di Lucca

(Adnkronos) – Bruciano i boschi fra Limano e Vico Pancellorum nel comune di Bagni di Lucca. L'Incendio è iniziato nel pomeriggio di domenica a causa di un breve temporale che ha scaricato due fulmini sulla montagna, provocando due Incendi distinti che nella tarda serata erano stati messi sotto controllo dagli operai forestali della Unione Comuni della mediavalle, con l'aiuto di due elicotteri. Le caratteristiche della zona, molto impervia, non hanno consentito una minuziosa opera di bonifica e l'Incendio si è ravvivato nelle giornate successive, percorrendo ad oggi circa 60 ettari. Lo comunica la Regione Toscana. Più di 50 le squadre di volontariato antIncendi e operai forestali che si sono alternati giorno e notte nello spegnimento del fronte di fiamma.

