Il matrimonio del sindaco di Pontedera: fiori d'arancio con Chiara Lelli - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 11 agosto 2022) Matteo Franconi con Chiara Lelli (Luca Bongianni / Fotocronache Germogli) Per approfondire : Foto : Il matrimonio del sindaco di Pontedera Matteo Franconi con Chiara Lelli / FOTO Leggi su lanazione (Di giovedì 11 agosto 2022) Matteo Franconi con(Luca Bongianni / Fotocronache Germogli) Per approfondire : Foto : IldeldiMatteo Franconi con/ FOTO

serzob : RT @francotaratufo2: Il matrimonio del secolo! #oggilecomiche - LenaMaylen1978 : Per me come parlavo con @EnzaGigante1 orzo cesso metterà le mutandine del nonno alla prima notte di nozze, perché d… - cri_cri_27 : Che poi pensavo a quanto ci risulta ??lei il ciacci lo avrebbe conosciuto solo il giorno del matrimonio di Davide …è… - hugmeesposito : in che senso Kerem ha repostato QUELLA foto del matrimonio ma c’è chi la vede e chi no. - Scassuocchio : Dopo la fine del #matrimonio con #Totti, #Ilary torna all'#università che aveva lasciato per la #famiglia. Dopo i 1… -