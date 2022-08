Heidi Klum: “Il mio segreto per non invecchiare? Bevo il sangue giovane di mio marito” (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è chi mangia sano e beve tanta acqua per tenersi idratato, chi usa creme dai promettenti effetti miracolosi, chi cede a qualche “ritocchino” e chi si lancia nel fitness. E poi c’è chi beve il sangue del proprio marito. Come Heidi Klum. La top model tedesca, alla soglia dei 50 anni, sfoggia un fisico statuario e, nella sua ultima intervista a Daily Pop, ha voluto rivelare il segreto della sua eterna giovinezza: “Bevo il sangue giovane di mio marito“, ha detto riferendosi al suo terzo marito, il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz. “Succhio il suo giovane sangue, come un vampiro“. Chiaramente l’ex top model ha voluto lanciare così una provocazione, svincolando con ironia la domanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è chi mangia sano e beve tanta acqua per tenersi idratato, chi usa creme dai promettenti effetti miracolosi, chi cede a qualche “ritocchino” e chi si lancia nel fitness. E poi c’è chi beve ildel proprio. Come. La top model tedesca, alla soglia dei 50 anni, sfoggia un fisico statuario e, nella sua ultima intervista a Daily Pop, ha voluto rivelare ildella sua eterna giovinezza: “ildi mio“, ha detto riferendosi al suo terzo, il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz. “Succhio il suo, come un vampiro“. Chiaramente l’ex top model ha voluto lanciare così una provocazione, svincolando con ironia la domanda ...

FQMagazineit : Heidi Klum: “Il mio segreto per non invecchiare? Bevo il sangue giovane di mio marito” - zazoomblog : Heidi Klum choc: Il mio segreto per sembrare sempre giovane? Bevo il sangue di mio marito - #Heidi #choc: #segreto… - corradobamb : Il mio vicino deve aver visto una stella cadente. C'è Heidi Klum cosparsa di Nutella fuori dal suo cancello che lo… - hellofashion_uk : Heidi Klum showcases supermodel figure in celebratory bikini video - MarinaMicozzi : La sig.ra Ingals sfornò 65456 figlie ed era magra come Heidi Klum. -