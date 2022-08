Ciclismo, Gazzoli squalificato per doping: un anno out e licenziamento dall’Astana (Di giovedì 11 agosto 2022) Michele Gazzoli è stato squalificato per un anno da ogni competizione ufficiale a causa di una positività a un test anti-doping. Il ciclista italiano, licenziato inoltre dal team Astana, ha assunto il Tuaminoheptane: una sostanza stimolante, assumibile tramite spray nasale; la dinamica è ben nota nel mondo dello sport e ha inchiodato diversi atleti inconsapevoli, in ogni disciplina, sebbene l’irregolarità sia stata rilevata in maniera effettiva dagli organi competenti, dopo un controllo in quel di Algarve, in Portogallo. In merito a ciò, il team Astana si è così pronunciato sul caso Gazzoli: “Sottolineiamo categoricamente che il team non abbia nulla a che fare con questa sfortunata violazione della regola antidoping da parte del pilota Michele Gazzoli. Aderendo alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Micheleè statoper unda ogni competizione ufficiale a causa di una positività a un test anti-. Il ciclista italiano, licenziato inoltre dal team Astana, ha assunto il Tuaminoheptane: una sostanza stimolante, assumibile tramite spray nasale; la dinamica è ben nota nel mondo dello sport e ha inchiodato diversi atleti inconsapevoli, in ogni disciplina, sebbene l’irregolarità sia stata rilevata in maniera effettiva dagli organi competenti, dopo un controllo in quel di Algarve, in Portogallo. In merito a ciò, il team Astana si è così pronunciato sul caso: “Sottolineiamo categoricamente che il team non abbia nulla a che fare con questa sfortunata violazione della regola antida parte del pilota Michele. Aderendo alla ...

krismahieu : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, doping, #Gazzoli tradito da uno spray nasale: 1 anno di squalifica. È licenziato - Gazzetta_it : Ciclismo, doping, #Gazzoli tradito da uno spray nasale: 1 anno di squalifica. È licenziato - Fanta_Cycling : RT @Giornaleditalia: #italpresssport Ciclismo: Doping. Uci sospende Gazzoli per un anno - GdB_it : Ciclismo, Michele Gazzoli squalificato per un anno per doping - zazoomblog : Ciclismo: Doping. Uci sospende Gazzoli per un anno - #Ciclismo: #Doping. #sospende #Gazzoli -