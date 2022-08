Cagliari, UFFICIALE: rinnovo e prestito per Contini (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Cagliari comunica la cessione di Gianluca Contini all'Olbia sino al termine della stagione sportiva 2022/23: l'attaccante classe... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilcomunica la cessione di Gianlucaall'Olbia sino al termine della stagione sportiva 2022/23: l'attaccante classe...

TUTTOB1 : UFFICIALE - Cagliari, Contini rinnova e passa all'Olbia - CentotrentunoC : Live #Calciomercato ?? Ufficiale #Sirigu al #Napoli ??Mentre il #Potenza tenta l'affondo per Marco #Sau, svincolato… - karda70 : RT @psb_original: Ufficiale - Cagliari, rinnovo e prestito per Contini #SerieB - psb_original : Ufficiale - Cagliari, rinnovo e prestito per Contini #SerieB - NewsTuttoC : UFFICIALE - Olbia, dal Cagliari arriva in prestito Gianluca Contini -