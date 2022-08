Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? Cos'è accaduto ad un evento in cui erano ospiti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da qualche tempo si vocifera di un allontanamento o addirittura di un litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni . Dopo mesi nei quali sembravano particolarmente affiatate, le due si sono viste sempre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Da qualche tempo si vocifera di un allontanamento o addirittura di un litigio tra. Dopo mesi nei quali sembravano particolarmente affiatate, le due si sono viste sempre ...

S0GNINFUMO : RT @sonopoliedrico: per adesso uso questo come foto profilo, dopo ritorno nella mia soleil sorge era - SasatoreS : RT @sonopoliedrico: per adesso uso questo come foto profilo, dopo ritorno nella mia soleil sorge era - GVCCILOUIS : RT @sonopoliedrico: per adesso uso questo come foto profilo, dopo ritorno nella mia soleil sorge era - sonopoliedrico : per adesso uso questo come foto profilo, dopo ritorno nella mia soleil sorge era - infoitcultura : Barbara D’Urso al centro della polemica per un commento su Soleil Sorge -