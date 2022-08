No! Questo video non mostra un’eclissi totale di sole: è generato artificialmente al computer (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sui social sta diventando molto popolare un video della durata di 36 secondi. Nella clip, vediamo un vero e proprio «spettacolo della natura». Il testo che accompagna le immagini spiega infatti che siamo al cospetto di una rarissima eclissi totale di sole, nel corso della quale la luna sembra quasi poter toccare la terra. Ma è davvero così? Per chi ha fretta: Un video che mostra la luna incredibilmente vicina alla Terra ha raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni Chi lo ha condiviso sostiene sia stato girato al Polo Nord, cogliendo un fenomeno raro In realtà, la clip è stata creata artificialmente al computer dall’artista ucraino Patrev Un fenomeno simile a quello ripreso non potrebbe mai realisticamente accadere Analisi «Lo spettacolo della natura – Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sui social sta diventando molto popolare undella durata di 36 secondi. Nella clip, vediamo un vero e proprio «spettacolo della natura». Il testo che accompagna le immagini spiega infatti che siamo al cospetto di una rarissima eclissidi, nel corso della quale la luna sembra quasi poter toccare la terra. Ma è davvero così? Per chi ha fretta: Unchela luna incredibilmente vicina alla Terra ha raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni Chi lo ha condiviso sostiene sia stato girato al Polo Nord, cogliendo un fenomeno raro In realtà, la clip è stata creataaldall’artista ucraino Patrev Un fenomeno simile a quello ripreso non potrebbe mai realisticamente accadere Analisi «Lo spettacolo della natura – Il ...

berlusconi : Il nucleare pulito, i rigassificatori, il massiccio impiego di risorse per le energie rinnovabili, sono nel nostro… - emmabonino : Non mi sono mai piaciute le campagne elettorali contro qualcuno. Il mio problema non è dunque il fascismo di ieri c… - FBiasin : L'#Equipe conferma che per #Skriniar l'offerta del #Psg all'#Inter è ferma a un mese fa: 50 milioni. Questo signif… - gradodograssi : @s0lidsnacks Boh mi sembra un po’ dramatic onestamente, potrebbe rivelarsi vero come no, comunque tutto sto scandal… - AdessoCm : RT @M49liberorso: Matteo #Salvini: 'Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matt… -