Maltempo a Giugliano | strade allagate e tombini saltati

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ondata disi è abbattuta sulla Campania e sta creando parecchie problematiche anche nella città die in altri comuni dell’area Nord. Secondo quanto riferiscono alcuni cittadini in zona Colonne e in via Agazzi isonoredendo pericoloso il passaggio dell’auto e impedendo i residenti di uscire di casa per qualsiasi esigenza., L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.