La Supercoppa è del Real: Ancelotti fa festa con Alaba e Benzema (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Real Madrid e Carlo Ancelotti sanno solo vincere. Dopo essersi aggiudicati l'ultima Champions, i blancos si portano a casa l'ennesimo trofeo, la Supercoppa Europea, battendo 2 - 0 l'Eintracht ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 agosto 2022) IlMadrid e Carlosanno solo vincere. Dopo essersi aggiudicati l'ultima Champions, i blancos si portano a casa l'ennesimo trofeo, laEuropea, battendo 2 - 0 l'Eintracht ...

GoalItalia : #Kostic alla Juventus, è fatta: non giocherà la Supercoppa Europea con l'Eintracht ???? - gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - Human30Torch : RT @supersonico1986: 4 Champions League 4 Supercoppa europea 2 Coppa del Mondo per Club 1 Coppa Intertoto 4 Campionati nazionali (????????????… - supersonico1986 : 4 Champions League 4 Supercoppa europea 2 Coppa del Mondo per Club 1 Coppa Intertoto 4 Campionati nazionali (????????????… - asrPT7 : RT @gippu1: #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Supercoppa Europea… -