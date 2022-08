I ghiacciai alpini si riducono | più di 200 sono già scomparsi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) –fragili e sempre più a rischio per effetto della crisi climatica. Siccità, ondate di calore senza precedenti, temperature record e assenza di neve: tutte facce della stessa inarrestabile emergenza che minaccia lo stato di salute del nostro arco alpino. Infatti, a causa del riscaldamento globale, isi stanno riducendo ad un ritmo inimmaginabile. Più di 200giàda fine Ottocento, lasciando il posto a detriti e rocce. Sulle Alpi, infatti, le temperature stanno crescendo a una velocità d oppia rispetto alla media globale. L'atmosfera, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio: a fine luglio, lo zero termico è stato registrato da MeteoSvizzera sulle Alpi svizzere a 5184 metri. Un dato senza precedenti.