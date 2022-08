Francia, il ct Deschamps: 'Zidane? Oggi la panchina non è libera...' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ct della Francia Didier Deschamp ha parlato dell'ombra di Zidane a Le Parisien: "Oggi il posto non è libero poiché... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ct dellaDidier Deschamp ha parlato dell'ombra dia Le Parisien: "il posto non è libero poiché...

sportli26181512 : Francia, il ct Deschamps: 'Zidane? Oggi la panchina non è libera...': Il ct della Francia Didier Deschamp ha parlat… - sportli26181512 : Infortunio Pogba, Deschamps: 'I Mondiali con la Francia non sono in discussione': Il Ct campione del mondo in caric… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FRANCIA - Deschamps: 'Zidane? Al momento il posto di c.t. non è libero' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FRANCIA - Deschamps: 'Zidane? Al momento il posto di c.t. non è libero' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FRANCIA - Deschamps: 'Zidane? Al momento il posto di c.t. non è libero' -