Elezioni | Guzzetta | Calenda deve raccogliere firme? Allora anche Di Maio | Tabacci | Bonino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Mentre si procede verso la creazione del terzo polo ed una possibile intesa elettorale fra il leader di Azione,e Italia Viva di Renzi, resta aperta la questione:o non(come lui afferma)le? "Non si può applicare aun regime differenziato rispetto agli altri: o l'esenzione vale per tutti o non vale per nessuno, in quanto la lista disi trova esattamente nella stessa situazione di quella di Di, di, dellae cosi via". Non ha dubbi il costituzionalista Giovanni, professore di Diritto pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata che aveva già ravvisato all'Adnkronos un ...