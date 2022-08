Di Canio a TMW | “Milan favorito per lo Scudetto | la Juve…”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) DI- Manca poco al fischio iniziale che, darà via alla prossima stagione di Serie A. Molti opinionisti e allenatori dicono la loro sulla prossima vincitrice della massima serie Italiana. Paolo Di, opinionista di Sky Sport ed ex giocatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport. Ha parlato di vari argomenti riguardo: la prossima vincitrice della Serie A e i vari obbiettivi squadra per squadra. Ecco di seguito, le parole dell’opinionista sportivo: Sulla favorita per la prossima Serie A: “Penso che il mercato possa ancora determinare cambiamenti, ma ad oggi la mia favorita è ilcampione d’Italia, con l’Inter contendente numero uno, fatto salvo che rimanga Skriniar. Molto più indietro tutte le altre”. Sule su Origi: “Le ultime stagioni hanno dimostrato ...

TMW_radio : #ATuttoMercato ???Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci ? 17-20 ?? Luigi De Canio Tommaso Maschio Simone Lorini Nedo S… -

TUTTO mercato WEB

Lo assicura anche un ex amaranto, Gigi De, alla guida della società dello Stretto in Serie A una ventina di anni fa. Intervenuto a, l'allenatore ha detto la sua: 'la Reggina in passato è ...Le parole dell'ex allenatore di Napoli e Udinese, che ha parlato di vari e numerosi temi di attualità sportiva Intervistato daRadio, Luigi Deha toccato vari argomenti: dalla lotta scudetto, alla Coppa Italia, alla lotta salvezza e molto altro ancora. Di seguito le sue dichiarazioni. "Pioli sta facendo bene ma non ... Di Canio su Lukaku: "Senza di lui l'Inter ha passato il girone di Champions, ma sarà un caso" Queste la parole a Tuttosport di Paolo Di Canio, ex attaccante rossonero, sullo scudetto vinto dal Milan nella scorsa stagione: "Secondo me i rossoneri hanno trionfato non per caso, ma ...In merito all'acquisto da parte del Milan di Charles De Ketelaere, l'ex rossonero Paolo Di Canio ha spiegato a Tuttosport: "Il Milan è la mia favorita anche perché non ...