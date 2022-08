Così l’intelligenza artificiale conquisterà il mondo del diritto

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Sospeso tra sogno e incubo, iltecnologico, cioè il «tecno», si profila all’orizzonte del nostro destino accompagnato dagli algoritmi entrati ormai con forza invadente nella nostra vita. Siamo avvolti nell’«infosfera» descritta dal filosofo Floridi, inseriti in una nuova esistenza in cui la vita trascorre in perenne connessione, incuneati in un’ecologia nuova impregnata da macchine che imparano da sole. Nel campo del computer la rivoluzione è permanente e assistiamo a una trasformazione senza ritorno, mentre altrove, nei costumi, nei rapporti sociali, nelle regole di condotta, quasi sempre alle rivoluzioni succedono le restaurazioni. In tale quadro non stupisce che ildelparli di Ia, e ne parlerà sempre di più. In effetti anche la giustizia subisce lo «choc della modernità», quel fenomeno ...