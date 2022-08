«Così ho salvato l’uomo colpito da un fulmine su una spiaggia a Soverato» (Di mercoledì 10 agosto 2022) A Soverato sulla spiaggia un fulmine ha folgorato Francesco G., 33 anni. l’uomo è ancora in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro. Il figlio Federico di 4 anni è rimasto ustionato. La madre Martina e la nonna Annamaria sono andate in choc. L’evento è rarissimo: secondo i dati dell’Ecdc statunitense ogni anno si abbattono sul Paese circa 40 milioni di fulmini. Ma la possibilità che un essere umano ne venga colpito sono meno di una su un milione. Giuseppe Carello, l’uomo che ha salvato la vita di Francesco, racconta oggi al Corriere della Sera cosa è accaduto: tutto è partito da un temporale alle 14,45, che ha scatenato il fuggi-fuggi tra i bagnanti. Poi arriva il fulmine, insieme a un boato: sulla battigia rimangono i corpi di Francesco e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Asullaunha folgorato Francesco G., 33 anni.è ancora in prognosi riservata all’ospedale di Catanzaro. Il figlio Federico di 4 anni è rimasto ustionato. La madre Martina e la nonna Annamaria sono andate in choc. L’evento è rarissimo: secondo i dati dell’Ecdc statunitense ogni anno si abbattono sul Paese circa 40 milioni di fulmini. Ma la possibilità che un essere umano ne vengasono meno di una su un milione. Giuseppe Carello,che hala vita di Francesco, racconta oggi al Corriere della Sera cosa è accaduto: tutto è partito da un temporale alle 14,45, che ha scatenato il fuggi-fuggi tra i bagnanti. Poi arriva il, insieme a un boato: sulla battigia rimangono i corpi di Francesco e ...

