Vittorio Sgarbi prende una multa in Svizzera per aver usato il lampeggiante: "Qui non ci torno più" (Di martedì 9 agosto 2022) Il critico d'arte è stato fermato dalla polizia alla dogana Chiasso-Brogeda per aver superato le auto in fila usando il dispositivo d'emergenza. Lui si difende: "Il mio autista è un agente della Ps. Nessun sorpasso" Leggi su repubblica (Di martedì 9 agosto 2022) Il critico d'arte è stato fermato dalla polizia alla dogana Chiasso-Brogeda persuperato le auto in fila usando il dispositivo d'emergenza. Lui si difende: "Il mio autista è un agente della Ps. Nessun sorpasso"

disinformatico : Le persone normali prendono le multe quando violano il codice della strada. Sgarbi chiama l'ambasciatore.… - repubblica : Vittorio Sgarbi prende una multa in Svizzera per aver usato il lampeggiante: 'Qui non ci torno più' - MediasetTgcom24 : Svizzera, superava le auto in coda con il lampeggiante: multato Vittorio Sgarbi #vittoriosgarbi - GiochiDiSesso : “Il culo è pura forma. Il culo è musica. Il culo è potere” cit. Vittorio Sgarbi #erotismo #culo #Trending… - uncletomablogZ : RT @disinformatico: Le persone normali prendono le multe quando violano il codice della strada. Sgarbi chiama l'ambasciatore. https://t.c… -