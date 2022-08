Renzi e Calenda trattano per formare il “terzo polo” (Di martedì 9 agosto 2022) Un'alleanza al centro potrebbe salvare entrambi i partiti, ma le loro personalità ingombranti non saranno facili da tenere insieme Leggi su ilpost (Di martedì 9 agosto 2022) Un'alleanza al centro potrebbe salvare entrambi i partiti, ma le loro personalità ingombranti non saranno facili da tenere insieme

AlexBazzaro : Ora Calenda e Renzi si uniranno. Attaccheranno anche il PD. Obbiettivo fingere di essere un terzo polo alternativo.… - borghi_claudio : Spoiler delle prossime puntate di fessiful. Calenda torna da Renzi con un mazzo di fiori 'cara non era come pensavi tu' - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - BCooperlo : AMARCORD! @MatteoRichetti, tu che puoi, aiuta Calenda. - Liberalplus : @gloquenzi Peraltro praticamente tutte le associazioni del mondo Liberale propugnano un accordo e una campagna elet… -