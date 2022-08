Raspadori-Napoli nodo nella trattativa | la distanza col Sassuolo

(Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l’addio di Dries Mertens, ufficializzatogiornata di ieri al Galatasaray, si concretizza sempre più la pista di Giacomo, da un po’ di tempo nel mirino del ds Cristiano Giuntoli. Procede dunque lacon ilper trovare la giusta quadra e favorire il trasferimento del calciatore, ma vi sono alcune problematiche ancora incombenti. FOTO: (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images), GiacomoNe parla l’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, secondo la quale il problema principale è che ilsi sia mostrato favorevole a raggiungere i 35 milioni richiesti dai neroverdi ma offrendone 30 + 5 di bonus, proponendo degli incentivi concreti e facilmente raggiungibili. Il, di contro, vorrebbe che ...

AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - DiMarzio : . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino - DiMarzio : . @sscnapoli, in serata contatto telefonico decisivo con il @SassuoloUS per #Raspadori - phierpez : Il Napoli confida nel pressing dell'agente di Raspadori: guadagnerebbe il triplo dell'ingaggio… - phierpez : Napoli-Raspadori, De Laurentiis ha offerto 40 milioni con uno scambio! CorSport: azzurri senza alternative… -

Dopo aver venduto Gianluca Scamacca al West Ham , il club neroverde sta trattando la cessione di Giacomoale ha messo le mani sul centravanti italiano dell'Inter. Pinamonti è ...... Allegri ha già promosso le sue caratteristiche, ma l'ostacolo per la Juve rischia di essere rappresentato dalla probabile cessione di Giacomoal. Dopo aver già fatto partire ...Il Napoli insiste per avere Giacomo Raspadori, per l'attaccante del Sassuolo è pronto un contratto molto importante.