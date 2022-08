Olivia Newton-John | è lutto collettivo | dai fan ai colleghi

(Di martedì 9 agosto 2022) Un’interminabile fila di fan sulla sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood continua a rendere omaggio a, la cantante, attrice, attivista per la lotta al cancro che è morta ieri...

fanpage : 'Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny' I… - fanpage : ??ULTIM'ORA È morta Olivia Newton - John, la protagonista di Grease aveva 73 anni: - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Olivia Newton John. L'attrice, 73 anni, era malata da tempo di cancro #ANSA - Crieliene : RT @ilgiornale: Grease è un film che ha fatto la storia del cinema ed è la pellicola più amata tra quelle realizzate da Olivia Newton-John,… - trending_notice : Olivia Newton-John & John Travolta’s LAST E! Interview | E! News -

Con la morte di- John, avvenuta alla fine di una lunghissima battaglia contro il cancro, non sorprende che i palinsesti televisivi subiscano dei cambiamenti per omaggiare l'attrice e cantante, all'alba ...- John potrebbe avere in Australia il funerale di Stato. La famiglia della cantante, attrice e attivista contro il cancro, morta luned a 73 anni, sarebbe intenzionata ad accettare, ...L’attrice è morta all’età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno che conduceva dagli inizi degli anni 90. Libero Magazine è anche su Twitter… Leggi ...Forse non tutti sanno il segreto che c'è dietro i pantaloni indossati da Olivia Newton-John nel film "Grease", in onda il 9 agosto su Italia 1 ...