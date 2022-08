Morgan e i messaggi alla Meloni: “Non voterò per lei. Le ho detto che i manganelli verbali non pagano” (Di martedì 9 agosto 2022) I messaggi che Morgan e Giorgia Meloni si scambiano continuano a suscitare curiosità. Dopo che, nelle scorse ore, la leader di Fratelli d’Italia ha chiarito la natura di quello scambio (“L’altro giorno mi ha scritto di essere attenti al linguaggio nel programma, da lì è diventato che scrive il programma di Fratelli d’Italia”), ora è lo stesso Morgan a replicare a chi si interroga sul perché di quegli sms. In una dichiarazione all’Adnkronos il cantautore spiega: “Ho scritto personalmente a Giorgia Meloni le mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i ‘manganelli verbali’ non pagano. Adesso la finirete di dire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Ichee Giorgiasi scambiano continuano a suscitare curiosità. Dopo che, nelle scorse ore, la leader di Fratelli d’Italia ha chiarito la natura di quello scambio (“L’altro giorno mi ha scritto di essere attenti al linguaggio nel programma, da lì è diventato che scrive il programma di Fratelli d’Italia”), ora è lo stessoa replicare a chi si interroga sul perché di quegli sms. In una dichiarazione all’Adnkronos il cantautore spiega: “Ho scritto personalmente a Giorgiale mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via whatsapp dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i ‘’ non. Adesso la finirete di dire ...

