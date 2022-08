L’onda lunga dell’Afghanistan sui flussi migratori (Di martedì 9 agosto 2022) Le conseguenze di un evento internazionale si vedono sempre nel lungo periodo. Un anno fa i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, occupando Kabul il 15 agosto 2021. Oggi gli effetti di quanto accaduto oramai dodici mesi fa si stanno facendo avvertire in Italia sotto forma di aumento degli approdi da parte di migranti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 9 agosto 2022) Le conseguenze di un evento internazionale si vedono sempre nel lungo periodo. Un anno fa i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan, occupando Kabul il 15 agosto 2021. Oggi gli effetti di quanto accaduto oramai dodici mesi fa si stanno facendo avvertire in Italia sotto forma di aumento degli approdi da parte di migranti InsideOver.

PolScorr : @camillini @Lucia41194788 @La_manina__ Non avrà senso per lei, scusi. Ma potrebbe averne per tanti altri Dovremmo… - andreaprogetti7 : @ToninoCagnucci 2. Forse esagero, forse sarà l'onda lunga di Tirana, ma io ci rivedo tanto di Agostino in questi ra… - FinallyGio459 : RT @7Robymar: Gli anni scorsi c’è stato l’effetto dell'onda lunga di Helenio Herrera, giocavamo a memoria. Ora sta un po' svanendo purtropp… - aliavaron : @Danila0909 @lucacerchione Sono dei poveri sfigati, con il georgiano che cavalca l’onda lunga del movimento-ADL per… - scartavetratoa : RT @7Robymar: Gli anni scorsi c’è stato l’effetto dell'onda lunga di Helenio Herrera, giocavamo a memoria. Ora sta un po' svanendo purtropp… -

Pier Silvio Berlusconi Lorenzo e Sofia: compagno e figli Silvia Toffanin/ Le loro ... e dopo la prima replica , andata in onda lo scorso lunedì 1° ...la storica padrona di casa a "Verissimo" ma pure per la sua lunga ...usciva da una lunga liaison con la modella Emanuela Mussida che l'... Danti fidanzato Nina Zilli/ 'Decidemmo di isolarci assieme durante lockdown e oggi..' Questa sera avremo l'occasione di rivedere Nina Zilli sul piccolo schermo con la ...con la seconda replica (dopo quella andata in onda ...and Friends su Canale 5 e nel quale si ripercorre la già lunga ... InsideOver ... e dopo la prima replica , andata inlo scorso lunedì 1° ...la storica padrona di casa a "Verissimo" ma pure per la sua...usciva da unaliaison con la modella Emanuela Mussida che'...Questa sera avremo'occasione di rivedere Nina Zilli sul piccolo schermo con la ...con la seconda replica (dopo quella andata in...and Friends su Canale 5 e nel quale si ripercorre la già... L'onda lunga dell'Afghanistan sui flussi migratori