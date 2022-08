LIVE Berrettini-Carreno Busta, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: esordio non semplice per il romano (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH DALLE 17.00) 16.54 Il miglior risultato dell’iberico in tempi recenti è stata la semifinale di Bastad in cui è stato sconfitto da Francisco Cerundolo. Per il resto tante eliminazioni premature fra primo e secondo turno. 16.51 Pablo Carreno Busta non ha mai superato il secondo turno in Canada e viene da un periodo di forma tutt’altro che roseo. 16.48 E’ la prima partecipazione in carriera per Matteo Berrettini al Canadian Open che l’attuale numero 14 del mondo ha saltato sia nel 2019 che nel 2021 a causa di infortuni trascinati dopo Wimbledon. 16.45 Berrettini non gioca dalla finale di Gstaad persa contro Casper Ruud: in precedenza l’azzurro aveva dato forfait ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-RADUCANU (2° MATCH DALLE 17.00) 16.54 Il miglior risultato dell’iberico in tempi recenti è stata la semifinale di Bastad in cui è stato sconfitto da Francisco Cerundolo. Per il resto tante eliminazioni premature fra primo e secondo turno. 16.51 Pablonon ha mai superato il secondo turno in Canada e viene da un periodo di forma tutt’altro che roseo. 16.48 E’ la prima partecipazione in carriera per Matteoal Canadian Open che l’attuale numero 14 del mondo ha saltato sia nel 2019 che nel 2021 a causa di infortuni trascinati dopo Wimbledon. 16.45non gioca dalla finale di Gstaad persa contro Casper Ruud: in precedenza l’azzurro aveva dato forfait ...

