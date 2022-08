Letta ci ha visto giusto (Di martedì 9 agosto 2022) Chiacchiere, chiacchiere e ancora chiacchiere. Ma si è ben mosso Letta. Ha mostrato quantomeno intuito. Non era facile scovare come alleato un tipo moderno, svelto, attento ai tempi, coerente al di là della coerenza più banale, capace di convincere quando vuole orientare, di fornire strumenti a chi si vuole organizzare, di promuovere la politica con la forza della proposta e di iniettare nuova linfa nel tronco troppo inerte di una sinistra troppo stracca. Perché insomma Fratoianni è un vero leader. Ma di più, una testa di capo fatta e finita. Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) Chiacchiere, chiacchiere e ancora chiacchiere. Ma si è ben mosso. Ha mostrato quantomeno intuito. Non era facile scovare come alleato un tipo moderno, svelto, attento ai tempi, coerente al di là della coerenza più banale, capace di convincere quando vuole orientare, di fornire strumenti a chi si vuole organizzare, di promuovere la politica con la forza della proposta e di iniettare nuova linfa nel tronco troppo inerte di una sinistra troppo stracca. Perché insomma Fratoianni è un vero leader. Ma di più, una testa di capo fatta e finita.

M5s, fuori Di Battista e Casalino ... scrive su Twitter, il segretario del Pd, Enrico Letta, in visita in Belgio. Più in alto delle ... L'allarme nucleare in Ucraina è serio visto che alcuni missili hanno sfiorato la centrale nucleare di ...

Calenda tira dritto (per ora): 'Raccolgo le firme' ... eri presente alla riunione con Letta, ci siamo parlati sempre . Vai con Di Maio, Di Stefano, ... Al di là delle polemiche, ora resta sul tavolo la questione del cosiddetto Terzo Polo, visto che l'ex - ...

Calenda aveva avvertito Letta oppure no Chi dice la verità e chi mente Nella complicata vicenda che vede il Partito democratico da un lato e Azione dall'altro c'è stato da parte del Pd un errore di ...