Il Salento in una stanza – Roma

Il Salento in una stanza
Via Mantova, 12– 00198 Roma
Tel. 06/85350171
Sito Internet:
Tipologia: pugliese
Prezzi: antipasti 4/16€, primi 8/14€, secondi 14/17€, dolci 5/6€
Chiusura: Domenica

OFFERTA
Netto calo di voto per questo locale di cucina salentina che negli anni passati si era distinto per una proposta semplice ma gustosa. Durante la prova di quest'anno, invece, abbiamo trovato una cucina un po' stanca che ha generato piatti poco equilibrati, con cotture e condimenti francamente eccessivi che andavano a coprire il sapore delle materie prime, perlopiù a base di pesce. D'altra parte, il "buongiorno si vede dal mattino", come è capitato a noi con l'acqua naturale portata al posto di quella frizzante richiesta, con alcuni piatti del menù non disponibili e con del pane deludente portato in tavola. Per il resto, abbiamo iniziato ...

