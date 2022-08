I rifugiati ucraini in Russia (Di martedì 9 agosto 2022) Sul blog di Nicola Porro, a firma Bianca Leonardi (giornalista iscritta all’ordine dal 2 settembre 2020), è apparso l’8 agosto 2022 un articolo con questo titolo: Sorpresa: gli ucraini stanno fuggendo in Russia L’articolo è stato subito diffuso dai vari canali pro-Cremlino su Telegram, permettendo così al blog di Nicola Porro un aumento di click e visualizzazioni. Lo evidenziamo perché è con quelle che un blog aumenta le proprie entrate economiche. Il dato Bianca Leonardi, senza linkarlo, riporta il dato per come viene presentato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, ed è un dato corretto. In Russia, al momento, secondo UNCHR si trovano quasi due milioni di rifugiati provenienti dall’Ucraina. Non ci sono dubbi in merito. Ma questo significa che i civili ucraini stanno coscientemente scegliendo ... Leggi su butac (Di martedì 9 agosto 2022) Sul blog di Nicola Porro, a firma Bianca Leonardi (giornalista iscritta all’ordine dal 2 settembre 2020), è apparso l’8 agosto 2022 un articolo con questo titolo: Sorpresa: glistanno fuggendo inL’articolo è stato subito diffuso dai vari canali pro-Cremlino su Telegram, permettendo così al blog di Nicola Porro un aumento di click e visualizzazioni. Lo evidenziamo perché è con quelle che un blog aumenta le proprie entrate economiche. Il dato Bianca Leonardi, senza linkarlo, riporta il dato per come viene presentato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, ed è un dato corretto. In, al momento, secondo UNCHR si trovano quasi due milioni diprovenienti dall’Ucraina. Non ci sono dubbi in merito. Ma questo significa che i civilistanno coscientemente scegliendo ...

