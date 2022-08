Food blogger cucina e mangia in diretta uno squalo bianco. Indagata dalla polizia: “È specie protetta” (Di martedì 9 agosto 2022) È bufera in Cina, dopo che diversi utenti hanno sollecitato un’indagine da parte delle autorità per il video della Food blogger Tizi, che ha mostrato in diretta come cucinava e mangiava uno squalo bianco, specie in via di estinzione. La polizia avrebbe quindi aperto un’indagine e ora la giovane rischia di finrie nei guai. La vicenda risale a metà luglio, ma la sua eco non si spegne, tanto che in Italia se ne sta parlando proprio in questi giorni. L’inchiesta della polizia a Nanchong, nella provincia di Sichuan, è arrivata dopo che gli utenti del web hanno spinto per un’indagine ufficiale su Tizi, giovane influencer con milioni di fan su Douyin e Kuaishou, le due principali piattaforme di streaming live della Cina. Come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) È bufera in Cina, dopo che diversi utenti hanno sollecitato un’indagine da parte delle autorità per il video dellaTizi, che ha mostrato incomeva eva unoin via di estinzione. Laavrebbe quindi aperto un’indagine e ora la giovane rischia di finrie nei guai. La vicenda risale a metà luglio, ma la sua eco non si spegne, tanto che in Italia se ne sta parlando proprio in questi giorni. L’inchiesta dellaa Nanchong, nella provincia di Sichuan, è arrivata dopo che gli utenti del web hanno spinto per un’indagine ufficiale su Tizi, giovane influencer con milioni di fan su Douyin e Kuaishou, le due principali piattaforme di streaming live della Cina. Come ...

Corriere : Food blogger cinese mangia uno squalo bianco in diretta: ora rischia fino a 10 anni di carcere - OriettasRecipes : Mi porto avanti dandovi un suggerimento per il pranzo ?????? - davidelynce : @MiuccioPrado E se fosse stato lo squalo bianco a magnasse il food blogger cinese, eh? - crispadafora : RT @Corriere: Food blogger cinese mangia uno squalo bianco in diretta: ora rischia fino a 10 anni di carcere - Profilo3Marco : RT @Corriere: Food blogger cinese mangia uno squalo bianco in diretta: ora rischia fino a 10 anni di carcere -